Сделать баннеры для Google рекламы

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Необходимо подготовить баннер для акции и его ресайзы. Пример акции - https://mobizon.kz/news/action-march-2017 .

Необходимо подготовить 10 баннеров для Google Ads. Размеры:

1. 728x90

2. 970x90

3. 580x400

4. 200x200

5. 160x600

6. 240x400

7. 300x600

8. 300x250

9. 930x180

10. 336x280

11. +1 изображение 1000x250 для страницы на сайте сделать без лого и кнопки «подробнее».

Оформление: яркое, с весенним настроением, в тему 8 марта

Текст на баннере: SMS-рассылка к 8 марта по минимальной цене

Дополнительно: на баннере должно быть лого (см. прикрепленный файл), и кнопка "Подробнее"

Результат работы - 10 изображений в .png (вес одного изображения не больше 150 кб) для Google Ads + 1 изображение для сайта + исходники в .psd.

Сначала необходимо проработать 2-3 варианта с разным оформлением, чтобы можно было выбрать лучший из них и приступить к ресайзам.

5 лет назад
cherednychenko
Сергей 
34 годаУкраина
7 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
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