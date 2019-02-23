Сделать баннеры для Google рекламы

Нужно нарисовать большой баннер для инстграмма, что бы его в последствии порезать на 9 постов. Нужно заголовок. 5 пунктов (преимущества) с иконками. Учесть что можно было их в последствии Задний фон. Проект посвящен защите репутации в интернете. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо подготовить баннер для акции и его ресайзы. Пример акции - https://mobizon.kz/news/action-march-2017 .
Необходимо подготовить 10 баннеров для Google Ads. Размеры:
1. 728x90
2. 970x90
3. 580x400
4. 200x200
5. 160x600
6. 240x400
7. 300x600
8. 300x250
9. 930x180
10. 336x280
11. +1 изображение 1000x250 для страницы на сайте сделать без лого и кнопки «подробнее».
Оформление: яркое, с весенним настроением, в тему 8 марта
Текст на баннере: SMS-рассылка к 8 марта по минимальной цене
Дополнительно: на баннере должно быть лого (см. прикрепленный файл), и кнопка "Подробнее"
Результат работы - 10 изображений в .png (вес одного изображения не больше 150 кб) для Google Ads + 1 изображение для сайта + исходники в .psd.
Сначала необходимо проработать 2-3 варианта с разным оформлением, чтобы можно было выбрать лучший из них и приступить к ресайзам.
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