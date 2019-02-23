Нужно отрисовать красиво картинки и баннеры для сайта

БаннерыЗакрыт11 заявок264 просмотра
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нужны картинки для баллонов

 

40л,30л,25л,20л,14л,12л,10л,5л

Картинка Баллон,а рядом нарисованная девушка. Можно где-то блондинку,где то брюнетку или ребёнка.  (пример того что нравиться во вложении

баллоны 30,25,20 л выглядят одинаково и вполовину меньше 40л. (см вложение)

На сайте новые баннеры нужно обновить.

1 баннер: готовое решение 5 литров

пачка шаров+ленточка+гелий 5 л+носик

 

2 баннер: готовое решение 10 литровпачка шаров+ленточка+гелий 10 л+носик

 

3 баннер: Жидкий гелий по самым выгодным ценам / Заправка аппаратов МРТ

 

4. Баннер: Акция 4 в 1 (скинул как пример картинку 3 в 1)

Туда добавляется обработка к этой картинке

для сайта: https://goo.gl/EgwBR7

 

5 лет назад
abm
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
24 дня назад
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