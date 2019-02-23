Нужно отрисовать красиво картинки и баннеры для сайта

Нужно нарисовать большой баннер для инстграмма, что бы его в последствии порезать на 9 постов. Нужно заголовок. 5 пунктов (преимущества) с иконками. Учесть что можно было их в последствии Задний фон. Проект посвящен защите репутации в интернете. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
нужны картинки для баллонов
40л,30л,25л,20л,14л,12л,10л,5л
Картинка Баллон,а рядом нарисованная девушка. Можно где-то блондинку,где то брюнетку или ребёнка. (пример того что нравиться во вложении
баллоны 30,25,20 л выглядят одинаково и вполовину меньше 40л. (см вложение)
На сайте новые баннеры нужно обновить.
1 баннер: готовое решение 5 литров
пачка шаров+ленточка+гелий 5 л+носик
2 баннер: готовое решение 10 литровпачка шаров+ленточка+гелий 10 л+носик
3 баннер: Жидкий гелий по самым выгодным ценам / Заправка аппаратов МРТ
4. Баннер: Акция 4 в 1 (скинул как пример картинку 3 в 1)
Туда добавляется обработка к этой картинке
для сайта: https://goo.gl/EgwBR7
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