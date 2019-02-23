Нужна консультация по работе в программе GIMP

http://prntscr.com/moqmon в таком стиле надо сделать рекламную картинку с моим текстом. После чего заказ передать мне в формате PSD и шрифтами используемыми в макете. Размер картинки: 1000 пикселей по ширине. Сделать надо не сегодня, а сейчас. От вас стоимость.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Понадобилось сохранить в jpg 5 картинок. Прислали psd файл. Самой удобной программой для открытия psd файла показалась GIMP. Первую из 5 картинок файла открыть там смог, как открыть остальные, не представляю.
Откликайтесь, кто сможет объяснить за 100-150 рублей
P.S. Картинок мне сохранять так нужно будет много,поэтому цель-понять сам принцип, а не сохранить эти конкретные.
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