Нужна консультация по работе в программе GIMP

Понадобилось сохранить в jpg 5 картинок. Прислали psd файл. Самой удобной программой для открытия psd файла показалась GIMP. Первую из 5 картинок файла открыть там смог, как открыть остальные, не представляю.

Откликайтесь, кто сможет объяснить за 100-150 рублей

P.S. Картинок мне сохранять так нужно будет много,поэтому цель-понять сам принцип, а не сохранить эти конкретные.