Сделать картинку с моим текстом в стиле рекламы Reebok

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http://prntscr.com/moqmon

в таком стиле надо сделать рекламную картинку с моим текстом.

После чего заказ передать мне в формате PSD и шрифтами используемыми в макете.

Размер картинки: 1000 пикселей по ширине.

Сделать надо не сегодня, а сейчас.

От вас стоимость.

5 лет назад
SuperXXX
Сергей 
37 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
noblefoxy
Татьяна 
24 годаРоссия
5 лет в сервисе
Была
год назад
5 лет назад
$5
1 день
Татьяна очень оперативно сделала работу с первого раза. Несмотря на скромнейшее портфолио, девушка весьма хорошо выполняет работу по дизайну. Рекомендую всем заказчикам дать шанс Татьяне, возможно, вы получите тот результат, который и хотели получить!
Всегда был на связи, очень приятный в общении Точное и понятное ТЗ без лишних слов, очень рада сотрудничеству :)
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