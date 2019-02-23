Сделать картинку с моим текстом в стиле рекламы Reebok

http://prntscr.com/moqmon

в таком стиле надо сделать рекламную картинку с моим текстом.

После чего заказ передать мне в формате PSD и шрифтами используемыми в макете.

Размер картинки: 1000 пикселей по ширине.

Сделать надо не сегодня, а сейчас.

От вас стоимость.