Нарисовать 5 баннеров для сайта

Добрый день Мне необходим логотип, идея придумана и нарисована, но я на большом ВЫ с иллюстратором и фотогопом, Ориентир того что надо прикрепляю, Скажите сколько это мне будет стоить, возьметесь ли и как быстро это можно сделать? Логотип интеренет ...