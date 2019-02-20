Необходимо создать красивую аватарку для группы Вконтакте. Будет 2 вида аватарок: • для общей группы (РФ) • для каждого города отдельно I. Для общей группы: Ссылка на группу: https://vk.com/lovedance_ru 1. Мини аватар - это только логотип, как этореализовано сейчас. 2. Фото пары ...
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Баннер для сайта, интернет магазин детских товаров. на примере вот этого банера , только заменить картинку инемного текст. Цвет оставить такой же
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