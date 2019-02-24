Аватарка для группы Вконтакте

Веб студия в поисках начинающего веб-дизайнера. Для начала нужно сделать баннер для Интернет Магазина
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо создать красивую аватарку для группы Вконтакте.
Будет 2 вида аватарок:
• для общей группы (РФ)
• для каждого города отдельно
I. Для общей группы:
Ссылка на группу: https://vk.com/lovedance_ru
1. Мини аватар - это только логотип, как этореализовано сейчас.
2. Фото пары для аватара прилагаю. Тоже фото,что сейчас используется главным для нашего обновленного сайта: ekb.lovedance.ru
3. Если уместно и возможно дописать подзвездочкой "*на фото наши молодожены Александра и Joubran", как это
опять же реализовано на сайте - было бы круто.
4. Перечень городов на аватарке. С возможностьюдалее добавить + 2-3 города.
5. Безусловно, информативность увеличится еслибудет город +номер телефона. Но этот вариант делаем, если он не портит дизайн.
Если происходит перегруз, то оставляем только перечень городов без номеров
телефонов.
6. Указание сайта: www.lovedance.ru
Итого по дизайну:
Хочется современный, красивый, профессиональныйдизайн. Ориентироваться на стиль и цветовую гамму, как это реализовано на нашем
обновленном сайте: ekb.lovedance.ru
Примеры, которые ранее заметил и в целомпонравились:
Vk.com/tisomnoy - на 4 из 5
II. Для группы конкретного города:
Ссылка на группу: https://vk.com/lovedance_nn
1. Мини аватар - это лого с названием города,как это сделано сейчас.
2. Фото пары для аватара прилагаю. Тоже фото,что сейчас используется главным для нашего обновленного сайта: ekb.lovedance.ru
3. Если уместно и возможно дописать подзвездочкой "*на фото наши молодожены Александра и Joubran", как это
опять же реализовано на сайте - было бы круто.
4. Номер телефона города.
5. Сайт (поддомен без www): nn.lovedance.ru
Готовый файл с аватаркой psd, чтобы можно былоотредактировать название города, сайт, телефон. Т.е. чтобы по всем остальным
городам, я смог сам сделать авы, на основе Вашей.
Технические условия:
1. Скорее всего в формате psd выходной файл макета нужен, так как мы для главной аватаркидобавляем города, для поддоменов (городов) – создаем новые аватарки для новых
городов.
Цветовая гамма:
Предполагаю, что та цветовая гамма, что сейчас оформленновый поддомен: http://ekb.lovedance.ru(т.е. фиолетовый). Лого соответственно тоже фиолетовый берем.
Использованиелюбых наших материалов (быть может захотите использовать фото или еще что):
Ссылки нанас в соц сетях:
https://www.facebook.com/lovedanceru/
https://ok.ru/lovedance.studio
https://www.youtube.com/user/LoveDanceRU
https://www.instagram.com/lovedance_studio/
https://twitter.com/lovedance_ru
Наши фото можновзять тут: https://vk.com/albums-9341503
Ссылки на необходимые материалы:
Наше лого вразных цветах: https://yadi.sk/d/C8izLCVH3FTudL
Шрифт отлого: https://yadi.sk/d/H3TzV1Qo3FtftD
Главноефото для аватарки: https://yadi.sk/i/decrodpdoZDCHw
Выбор исполнителя:
Мне надо понимать, в каком стиле Вы работаете,какой дизайн можете предложить для Моего задания. Если Вы уже делали нечто подобное,пожалуйста,
пришлите ссылку на Вашу конкретную работу, чтобыя опять же посмотрел стиль Вашего
исполнения, Ваше видение.
Дизайнспасет мир! Всем любви!
П.с.
Прошу вначале Вашего сообщения в ответ на мой проект поставить цифры «001», тем самым
я буду понимать, что Вы прочитали задание (ТЗ) до конца. А это уже первый
маячок того, что Вы действительно заинтересованы в моем задании, а не просто «копи+паст»
всем рассылаете.
Итого: вначале Вашего сообщения цифры «001», и далее Ваше сообщение.
Спасибо запрочтение! Буду рад плодотворномусотрудничеству с талантливым дизайнером!
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