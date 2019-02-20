Добрый день

Мне необходим логотип, идея придумана и нарисована, но я на большом ВЫ с иллюстратором и фотогопом,

Ориентир того что надо прикрепляю,

Скажите сколько это мне будет стоить, возьметесь ли и как быстро это можно сделать?

Логотип интеренет магазина по продаже поддержанных Macbook

достаточно строгий стиль хотелось бы