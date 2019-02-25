Разработка баннера

$10
БаннерыЗавершен15 заявок180 просмотров
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Нужно разработать банер для фейсбука и ютуба по примеру. Срок 1 день. Оплата по факту.

Доп. контент предоставлю.

5 лет назад
Tata_1
33 годаУкраина
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
ZXTimon
37 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
20 дней назад
5 лет назад
$10
1 день
Дмитрий отличный специалист. Банеры сделал быстро и качественно. Всегда на связи. Рекомендую к сотрудничеству
С Иваном легко работать, четкое ТЗ, быстрая обратная связь. Все прошло на отлично! Мои рекомендации.
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