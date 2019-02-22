Необходимо сделать баннер в стиле пин ап с призывом

БаннерыЗакрыт13 заявок272 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Для маникюрного салона нужен баннер в пин ап. с призывом к действию или акцией для подписчиков. 

5 лет назад
JhonBrasko
Евгений 
28 летБеларусь
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
1 отзыв(-1)
  • Похожие заказы

  • Баннер для сайта

    Изменился № телефона, теперь надо переделать банер https://dentasoft.ru/pics/ub.png Исходников нет Точная копия не нужна. Главное смысл

    Баннеры30 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Разработка баннера

    $10

    Нужно разработать банер для фейсбука и ютуба по примеру. Срок 1 день. Оплата по факту. Доп. контент предоставлю.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Нарисовать 5 баннеров для сайта

    Добрый день!  Нужно нарисовать для слайдера на сайте 5 баннеров.  Какая стоимость за 1 шт?  Пришлите несколько примеров ваших баннеров.

    Баннеры23 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Bashmac

    Добрый день Мне необходим логотип, идея придумана и нарисована, но я на большом ВЫ с иллюстратором и фотогопом,  Ориентир того что надо прикрепляю,  Скажите сколько это мне будет стоить, возьметесь ли и как быстро это можно сделать? Логотип интеренет ...

    Баннеры10 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Создание модели в масштабе

    Необходимо создать в масштабе модель станции биологической очистки (Септик). Есть только чертеж на бумаге. В конечном итоге должны получиться презентабельные фотографии для сайта в цвете.

    Баннеры1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Дизайн банера для мобильного лендинга

    $4

    [b]Сделать дизайн обложки для мобильного лендинга по ТЗ - мужчина и женщина сидят в самолёте или в автобусе с продуктом - скинуть примерный дизайн обложки с разными месседжами на выбор Бонус при быстром выполнеии - ...

    Баннеры3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Дизайн обложки для мобильного лендинга

    $4

    [b]Сделать дизайн обложки для мобильного лендинга по ТЗ - мужчина и женщина сидят в самолёте или в автобусе с продуктом - скинуть примерный дизайн обложки с разными месседжами на выбор - Бонус при быстром выполнеии - ...

    Баннерынет заявок
    Закрыт
    5 лет назад