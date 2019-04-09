Нарисовать баннер

Нужно нарисовать большой баннер для инстграмма, что бы его в последствии порезать на 9 постов.

Нужно заголовок.

5 пунктов (преимущества) с иконками. Учесть что можно было их в последствии

Задний фон.

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