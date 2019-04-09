Нарисовать баннер

БаннерыЗавершен22 заявки317 просмотров
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Нужно нарисовать большой баннер для инстграмма, что бы его в последствии порезать на 9 постов.

Нужно заголовок.

5 пунктов (преимущества) с иконками.  Учесть что можно было их в последствии

Задний фон.

Проект посвящен защите репутации в интернете.

Сразу же кидайте примеры и стоимость работы.

5 лет назад
sliak
48 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
anastasiabekh
Анастасия 
26 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
3 отзыва(-1)
5 лет назад
$12
1 день
WMZ
Все хорошо!
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