Подготовить баннер для акции + ресайзы

БаннерыЗавершен15 заявок239 просмотров
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К 8 марта проводим акцию и делаем скидки всем нашим клиентам. Пример - https://turbosms.ua/news/march-2018-action.html .

Необходимо подготовить 10 баннеров для Google Ads. Размеры:

1. 728x90

2. 970x90

3. 580x400

4. 200x200

5. 160x600

6. 240x400

7. 300x600

8. 300x250

9. 930x180

10. 336x280

Оформление: яркое, с весенним настроением, в тему 8 марта

Текст на баннере: СКИДКИ на SMS и Viber-рассылки к 8 марта

Дополнительно: на баннере должно быть лого turbosms.ua (см. прикрепленный файл), и кнопка "Подробнее"

Результат работы - 10 изображений в .png (вес одного изображения не больше 150 кб) + исходники в .psd.

Сначала необходимо проработать 2-3 варианта с разным оформлением, чтобы можно было выбрать лучший из них и приступить к ресайзам.

5 лет назад
cherednychenko
Сергей 
34 годаУкраина
7 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
Выбранный исполнитель
sva425
41 годУкраина
11 лет в сервисе
Был
8 дней назад
5 лет назад
$45
2 дня
WMZ
Как и ранее, всё на высшем уровне! рекомендую!
Не первый раз сотрудничаю с Сергеем. И как обычно только позитивные впечатления. Однозначно рекомендую!
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