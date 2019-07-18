Подготовить баннер для акции + ресайзы

К 8 марта проводим акцию и делаем скидки всем нашим клиентам. Пример - https://turbosms.ua/news/march-2018-action.html .

Необходимо подготовить 10 баннеров для Google Ads. Размеры:

1. 728x90

2. 970x90

3. 580x400

4. 200x200

5. 160x600

6. 240x400

7. 300x600

8. 300x250

9. 930x180

10. 336x280

Оформление: яркое, с весенним настроением, в тему 8 марта

Текст на баннере: СКИДКИ на SMS и Viber-рассылки к 8 марта

Дополнительно: на баннере должно быть лого turbosms.ua (см. прикрепленный файл), и кнопка "Подробнее"

Результат работы - 10 изображений в .png (вес одного изображения не больше 150 кб) + исходники в .psd.