Сделать продающий баннер в выдачу яндекса

БаннерыЗавершен12 заявок278 просмотров
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Сделать баннер (а лучше гиф - 3-4 кадра) в выдачу Яндекса

Пример http://prntscr.com/mpuqeu 

Как это выглядит в выдаче https://yandex.ru/search/?text=%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0&lr=213

Требования технические: 

  • Размер изображения 240х400
  • Можно использовать как jpeg так и gif
  • Вес не должен превышать 120 кб
Что нужно:

Нужен баннер на тему Пластика лица http://www.estetclinic.ru/uslugi/plasticheskaya/lica/ 

Конкретно заключить смыслы:  

  • пластика лица
  • может даже бить на бесшовную и все такое
  • эндоскопическую
  • не писать энодоскоп…. а человеческим языком все расписать
  • доктор Якимец (круто на одном из слайдов, фото доктора и какой он круто расписать)
  • клиника
  • технологии
Предлагаю обсудить подробнее, непосредственно, в лс. 

В предложении о сотрудничестве скидывайте свои работы. Спасибо. 

5 лет назад
petrova_eugenie
30 летРоссия
6 лет в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
ZXTimon
37 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
19 дней назад
5 лет назад
$8
1 день
Выражаю огромную благодарность и признательность, Дмитрию. Классная работа получилась, с первого раза, исполнение в рамках стилистики основного сайта. Спасибо. Обращусь снова)
Евгения хорошо и грамотно составила техничное задание. Работать было в удовольствие. Рекомендую Евгению как ответственного заказчика.
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