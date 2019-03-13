Баннер Консультация эксперта

Нужно нарисовать большой баннер для инстграмма, что бы его в последствии порезать на 9 постов. Нужно заголовок. 5 пунктов (преимущества) с иконками. Учесть что можно было их в последствии Задний фон. Проект посвящен защите репутации в интернете. ...
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Добрый день!
Нужен баннер, приглашающий пользователя получить консультацию эксперта по брендам.
Размер - 1200 * 560
На баннере 6 лого компаний производителей, призыв к действию о возмoжности поoбщаться и зaдать вопрoсы экспeрту, логотоп компании, торгующей оборудованием. Возможно сам "эксперт" в белом халате).
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