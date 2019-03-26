Создание .gif баннеров

http://prntscr.com/moqmon в таком стиле надо сделать рекламную картинку с моим текстом. После чего заказ передать мне в формате PSD и шрифтами используемыми в макете. Размер картинки: 1000 пикселей по ширине. Сделать надо не сегодня, а сейчас. От вас стоимость.