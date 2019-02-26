Сделать рекламный пост для телеграм

нужны картинки для баллонов 40л,30л,25л,20л,14л,12л,10л,5л Картинка Баллон,а рядом нарисованная девушка. Можно где-то блондинку,где то брюнетку или ребёнка. (пример того что нравиться во вложении баллоны 30,25,20 л выглядят одинаково и вполовину меньше 40л. (см вложение) На сайте новые баннеры нужно обновить. 1 ...