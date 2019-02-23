Разработка html5 баннера (барабаны)

Мы продаем музыкальные инструменты. Нужно разработать баннер для барабанного бренда Premier

Что должно быть на баннере:

1. Британська якість та благородність

2. Використовують: MASSIVE ATTACK / PETER GABRIEL / JETHRO TULL

3. Барабани Premier - кращий вибір!

Название муз груп - использовать их лого (найти самостоятельно) + текст.

Premier лого (отправлю) + текст.

Наш логотип Музикант.укр должен быть сквозным через весь баннер.

Требования к баннерам:

Баннер HTML5 (Анимированные)

Технические требования:

Тип файла ZIP

Архив ZIP должен содержать код HTML и файлы других форматов:

CSS,JS,HTML,GIF,PNG,JPG,JPEG,SVG

Размер файла - Не более 150 КБ

Размеры - 7 шт

728х90

300х250

250х250

300x600

120x600

160x600

970x90

В загружаемом архиве ZIP не может быть более 40 файлов.