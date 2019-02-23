Разработка html5 баннера (барабаны)

БаннерыЗакрыт8 заявок313 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Мы продаем музыкальные инструменты. Нужно разработать баннер для барабанного бренда Premier

Что должно быть на баннере:

1. Британська якість та благородність

2. Використовують: MASSIVE ATTACK / PETER GABRIEL  / JETHRO TULL

3. Барабани Premier - кращий вибір!

Название муз груп - использовать их лого (найти самостоятельно) + текст.

Premier лого (отправлю) + текст.

Наш логотип Музикант.укр должен быть сквозным через весь баннер.

Требования к баннерам:

Баннер HTML5 (Анимированные)

Технические требования:

Тип файла  ZIP

Архив ZIP должен содержать код HTML и файлы других форматов:

CSS,JS,HTML,GIF,PNG,JPG,JPEG,SVG

Размер файла - Не более 150 КБ

Размеры - 7 шт

728х90

300х250

250х250

300x600

120x600

160x600

970x90

В загружаемом архиве ZIP не может быть более 40 файлов.

HTML
5 лет назад
ALLEGRO-MUSIC
Евгений 
43 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
  • Похожие заказы

  • Нарисовать баннер

    Нужно нарисовать большой баннер для инстграмма, что бы его в последствии порезать на 9 постов. Нужно заголовок. 5 пунктов (преимущества) с иконками.  Учесть что можно было их в последствии Задний фон. Проект посвящен защите репутации в интернете. ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Баннер Консультация эксперта

    $10

    Добрый день! Нужен баннер, приглашающий пользователя получить консультацию эксперта по брендам. Размер - 1200 * 560 На баннере 6 лого компаний производителей, призыв к действию о возмoжности поoбщаться и зaдать вопрoсы экспeрту, логотоп компании, торгующей оборудованием. Возможно ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Создание .gif баннеров

    Нужны 2 набора баннеров: 468*60, 728*90, 336*280, 300*250, 250*250, 88*31, 125*125, 160*600, 300*600, 120*240 Несложные анимации в .gif

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Сделать продающий баннер в выдачу яндекса

    Сделать баннер (а лучше гиф - 3-4 кадра) в выдачу Яндекса Пример http://prntscr.com/mpuqeu  Как это выглядит в выдаче https://yandex.ru/search/?text=%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0&amp;lr=213 [b]Требования технические: [/b] [list][*]Размер изображения 240х400  [*]Можно использовать как jpeg так и gif  [*]Вес не должен превышать 120 кб [/list] [b]Что нужно:[/b] Нужен баннер ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Баннер

    Банер анимированный 240 на 400 пикселей  такси GazTur 89299297878 Приложение GazTur

    Баннеры13 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Сделать баннеры для Google рекламы

    Необходимо подготовить баннер для акции и его ресайзы. Пример акции - [url=https://turbosms.ua/news/march-2018-action.html]https://mobizon.kz/news/action-march-2017[/url] . [b]Необходимо подготовить 10 баннеров для Google Ads. Размеры:[/b] 1. 728x90 2. 970x90 3. 580x400 4. 200x200 5. 160x600 6. 240x400 7. 300x600 8. 300x250 9. 930x180 10. 336x280 11. +1 изображение 1000x250 для страницы на сайте сделать без лого и кнопки «подробнее». [b]Оформление:[/b] яркое, с весенним настроением, в ...

    Баннеры20 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Подготовить баннер для акции + ресайзы

    К 8 марта проводим акцию и делаем скидки всем нашим клиентам. Пример - https://turbosms.ua/news/march-2018-action.html . [b]Необходимо подготовить 10 баннеров для Google Ads. Размеры:[/b] 1. 728x90 2. 970x90 3. 580x400 4. 200x200 5. 160x600 6. 240x400 7. 300x600 8. 300x250 9. 930x180 10. 336x280 [b]Оформление:[/b] яркое, с весенним настроением, в тему 8 марта [b]Текст на баннере:[/b] СКИДКИ на SMS и Viber-рассылки ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Нужно отрисовать красиво картинки и баннеры для сайта

    нужны картинки для баллонов   40л,30л,25л,20л,14л,12л,10л,5л Картинка Баллон,а рядом нарисованная девушка. Можно где-то блондинку,где то брюнетку или ребёнка.  (пример того что нравиться во вложении баллоны 30,25,20 л выглядят одинаково и вполовину меньше 40л. (см вложение) На сайте новые баннеры нужно обновить. 1 ...

    Баннеры11 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Нужна консультация по работе в программе GIMP

    Понадобилось сохранить в jpg 5 картинок. Прислали psd файл. Самой удобной программой для открытия psd файла показалась GIMP. Первую из 5 картинок файла открыть там смог, как открыть остальные, не представляю. Откликайтесь, кто сможет объяснить за ...

    Баннеры1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад