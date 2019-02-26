Создать похожую работу

Нужно нарисовать большой баннер для инстграмма, что бы его в последствии порезать на 9 постов. Нужно заголовок. 5 пунктов (преимущества) с иконками. Учесть что можно было их в последствии Задний фон. Проект посвящен защите репутации в интернете. ...