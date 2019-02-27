4 баннера для сайта

Требуется нарисовать 4 баннера:

Баннер: 870x90

Два баннера: 270х270

Баннер: 262х798

Баннеры разных тематик, поэтому это не ресайз

Прикрепляйте сроки, время и примеры работ. В личку писать не нужно.

Если вы не готовы взяться за проект сегодня - оставлять заявку не нужно.

Проверка на антиспам: 2*7=