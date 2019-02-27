4 баннера для сайта

БаннерыЗакрыт13 заявок170 просмотров
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Требуется нарисовать 4 баннера:

Баннер: 870x90

Два баннера: 270х270

Баннер: 262х798

Баннеры разных тематик, поэтому это не ресайз

Прикрепляйте сроки, время и примеры работ. В личку писать не нужно. 

Если вы не готовы взяться за проект сегодня - оставлять заявку не нужно. 

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5 лет назад
den94ka
Данил 
29 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
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