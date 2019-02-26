Баннер для промо поста

Сделать баннер (а лучше гиф - 3-4 кадра) в выдачу Яндекса Пример http://prntscr.com/mpuqeu Как это выглядит в выдаче https://yandex.ru/search/?text=%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0&lr=213 [b]Требования технические: [/b] [list][*]Размер изображения 240х400 [*]Можно использовать как jpeg так и gif [*]Вес не должен превышать 120 кб [/list] [b]Что нужно:[/b] Нужен баннер ...