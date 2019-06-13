Гарантийный талон на листовке формата А5

Мы продаем музыкальные инструменты. Нужно разработать баннер [b]для барабанного бренда Premier[/b] [u]Что должно быть на баннере:[/u] 1. Британська якість та благородність 2. Використовують: MASSIVE ATTACK / PETER GABRIEL / JETHRO TULL 3. Барабани Premier - кращий вибір! Название муз груп - ...
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Есть фото гарантийного талона, надо учитывая требования печатающей организации перенести текст на А5 формат для распечатки.
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