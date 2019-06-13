Гарантийный талон на листовке формата А5

Требуется нарисовать 4 баннера: Баннер: 870x90 Два баннера: 270х270 Баннер: 262х798 Баннеры разных тематик, поэтому это не ресайз Прикрепляйте сроки, время и примеры работ. В личку писать не нужно. Если вы не готовы взяться за проект сегодня - оставлять заявку не ...