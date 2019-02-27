Изменить пропорции баннера и поменять текст

БаннерыЗакрыт6 заявок145 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно изменить пропорции баннера без потери качества на 930*60 , оставив только один слайд с текстом 2,1% daily 15 days и добавить второй слайд Insurance 1000$ from Millioninvestor.com

Работу желательно выполнить в кратчайшие сроки.

5 лет назад
Millioninvestor
39 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
  • Похожие заказы

  • Дизайн Креативов для Вк

    Всего 100 креативов Тематика: Лидогенерация ( Привлечение клиентов из интернет в любой бизнес ) [b]Тз [/b] 1. Для одинаковых по смыслу запросов разработать дизайн креатива. ( тексты предоставлю в эксель таблице [u]всего их 20 [/u]) 2.[b]Требования к креативам:[/b] Сочная, яркая, ассоциативная с ...

    Баннеры30 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Сделать слайды

    Нужно для сайта торгового центра сделать 2-3 слайда. Цены и сроки.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Шапка в вк

    нужно сделать шапку в вк, группа, детский клуб, с многочисленной функциональностью

    Баннеры46 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Сделать стильные не сложные баннеры

    Привет всем. Для интернет-магазина требуется создать 3-4 стильных не сложных баннера Что такое стильных - чтоб отлично смотрелся на общей картинке сайта Что такое не сложный - это значит, что вам не придется изобретать колесо. - смартфон ...

    Баннеры40 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • 4 баннера для сайта

    Требуется нарисовать 4 баннера: Баннер: 870x90 Два баннера: 270х270 Баннер: 262х798 Баннеры разных тематик, поэтому это не ресайз Прикрепляйте сроки, время и примеры работ. В личку писать не нужно.  Если вы не готовы взяться за проект сегодня - оставлять заявку не ...

    Баннеры13 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Баннер для промо поста

    Сделать банер 1080х1080 для промо поста ВКонтакте, картинка по теме плюс текст что я дам, читабельный текст контрастный дизайн по цветам, надо сделать сегодня   500 рублей за банер

    Баннеры13 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Рекламный банер

    Коллеги, приветствую, необходимо сделать картинку с рекламой сантехнических рольставен, ширина 1080 из обязательных элементов: изображение продукта, блок с ценой, блок с УТП

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад