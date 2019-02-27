Дизайн Креативов для Вк

Всего 100 креативов

Тематика: Лидогенерация ( Привлечение клиентов из интернет в любой бизнес )

Тз

1. Для одинаковых по смыслу запросов разработать дизайн креатива. ( тексты предоставлю в эксель таблице всего их 20 )

2.Требования к креативам:

Сочная, яркая, ассоциативная с продуктом картинка, которая несет косвенную или прямую эмоцию от покупки или показывает его в действии.

3.Креатив должен содержать минимум 3 пункта из 5:

-Креатив должен передать человеку эмоции от покупки или же показать очень качественные отфотошопленные фото товара

-Картинка не загружена текстом. Он должен составлять не больше 20%

-Текст легко читается. Он не наложен просто на картинку, под ним всегда

-Текст на картинке написан либо черным по светлому фону, либо белым по темному фону. Не используем желтых и красных символов.

-Текст на картинке и сама картинка должна дать понять “Что будет дальше”