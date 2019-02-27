Дизайн Креативов для Вк

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Всего 100 креативов

Тематика: Лидогенерация ( Привлечение клиентов из интернет в любой бизнес )

Тз

1. Для одинаковых по смыслу запросов разработать дизайн креатива. ( тексты предоставлю в эксель таблице всего их 20 )

2.Требования к креативам:

Сочная, яркая, ассоциативная с продуктом картинка, которая несет косвенную или прямую эмоцию от покупки или показывает его в действии.

3.Креатив должен содержать минимум 3 пункта из 5:

-Креатив должен передать человеку эмоции от покупки или же показать очень качественные отфотошопленные фото товара

-Картинка не загружена текстом. Он должен составлять не больше 20% 

-Текст легко читается. Он не наложен просто на картинку, под ним всегда 

-Текст на картинке написан либо черным по светлому фону, либо белым по темному фону. Не используем желтых и красных символов. 

-Текст на картинке и сама картинка должна дать понять “Что будет дальше” 

Пример креатива, прикрепляю. НО! Это не значит что надо будет делать все именно так как в примере, я рассчитываю на долгосрочное сотрудничество изначально, есть другие задачи, которые так же требуют специалиста с творческим подходом.

5 лет назад
n1ce4yourbiz
Тимур 
27 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
год назад
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