Дизайн Креативов для Вк

Нужно отрисовать с десяток банеров, простой коллаж из картинок с необходимым размеров, пример в прикрепленном фале
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Всего 100 креативов
Тематика: Лидогенерация ( Привлечение клиентов из интернет в любой бизнес )
Тз
1. Для одинаковых по смыслу запросов разработать дизайн креатива. ( тексты предоставлю в эксель таблице всего их 20 )
2.Требования к креативам:
Сочная, яркая, ассоциативная с продуктом картинка, которая несет косвенную или прямую эмоцию от покупки или показывает его в действии.
3.Креатив должен содержать минимум 3 пункта из 5:
-Креатив должен передать человеку эмоции от покупки или же показать очень качественные отфотошопленные фото товара
-Картинка не загружена текстом. Он должен составлять не больше 20%
-Текст легко читается. Он не наложен просто на картинку, под ним всегда
-Текст на картинке написан либо черным по светлому фону, либо белым по темному фону. Не используем желтых и красных символов.
-Текст на картинке и сама картинка должна дать понять “Что будет дальше”
Пример креатива, прикрепляю. НО! Это не значит что надо будет делать все именно так как в примере, я рассчитываю на долгосрочное сотрудничество изначально, есть другие задачи, которые так же требуют специалиста с творческим подходом.
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