Шапка в вк

Мы продаем музыкальные инструменты. Нужно разработать баннер [b]для барабанного бренда Premier[/b] [u]Что должно быть на баннере:[/u] 1. Британська якість та благородність 2. Використовують: MASSIVE ATTACK / PETER GABRIEL / JETHRO TULL 3. Барабани Premier - кращий вибір! Название муз груп - ...
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нужно сделать шапку в вк, группа, детский клуб, с многочисленной функциональностью
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