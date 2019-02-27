Ищем дизайнера для разработки плашек в инстаграм

Я веду несколько аккаунтов в интсаграме. Мне необходимо разработать универсальные шаблоны для наполнения их картинками и текстами в psd формате для фотошопа. Шаблоны нужны для актуальных историй и также плашки на фото в ленте, на которых будет указан текст. Прикрепляю образцы, того что есть сейчас. Нужно новых три разновидности шаблонов.