Нарисовать баннер

БаннерыЗавершен28 заявок525 просмотров
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Нужно нарисовать баннер примерно как данный.

https://im0-tub-ru.yandex.net/i?id=339dddcb1614158e2818594dd430830b-l&n=13

https://advancets.org/upload/userfiles/images/bd686de2b959ac9d53b29065ae0ff832.png

https://smmx.ru/wp-content/uploads/5-39.png

5 лет назад
sliak
48 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
Sharowsky
34 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
$10
3 дня
WMZ
Отлично справился с поставленной задачей, спасибо!
Отличный заказчик, был рад помочь в решении задачи. Рекомендую всем поработать со Станиславом. Уверен, что это только начало нашего сотрудничества
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