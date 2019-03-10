Сделать баннер по примеру

БаннерыЗавершен16 заявок303 просмотра
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Здравствуйте, нужно сделать банер в подобной стилистике, либо предложить свой подобный вариант (картинка прикреплена снизу)

ПРОСИМ указать цену в рублях, свой скайп, время реализации

А также после разработки подогнать под такие размеры:

Билборд  750 x 100150 КБ

Двойной билборд  750 x 200150 КБ

Тройной билборд  750 x 300150 КБ

Вертикальный прямоугольник . 240 x 400150 КБ

Панорама  980 x 120150 КБ

Верхний баннер 930 x 180150 КБ

Тройное широкоэкранное объявление 250 x 360150 КБ

Netboard  580 x 400150 КБ

5 лет назад
Melnychuk
Роман 
33 годаУкраина
7 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
Выбранный исполнитель
Krisemka7
31 годУкраина
8 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
5 лет назад
$30
2 дня
Рекомендую!
Все отлично. Рекомендую!
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