Здравствуйте. Мне необходимо создать похожую работу: [url=/users/-Remor-/portfolio/bannery-8/shapka-dlya-kanala-youtube-avatarka-youtube-2044011/]Пример работы[/url] он должен быт эпичным и крутым и с крутым шрифтом
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте.
Мне необходимо создать похожую работу:
Пример работы он должен быт эпичным и крутым и с крутым шрифтом
- Похожие заказы
- Баннеры2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Нужен баннер для ВК. Цель набор сотрудников в компанию. Размещаться посты будут в группах типа "Работа Москва" через админов сообществ. Логотип Ситимобил русскими буквами (прикрепил файл исходника) На баннере желательно, что бы был изображен современный, разговаривающий по мобильному телефону парень+девочка ...Баннеры15 заявокЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте Нужно создать постер игры, как на вложенном примере, это с нашего прошлого проекта. 1. Название игры 2. Классный шрифт 3. Прикольный фон Некоторые картинки для фона скину, что могут пригодится при создании, но можно и лучше если нарисовать что-нибудь ...Баннеры22 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $5
нужен баннер для ютуба размеры скину ТЗ и прочее на основе моего сайтаЗавершен5 лет назад
- $5
вот портфолио: https://www.red-carlos.com/#works Необходимо сделать 3 картинки (превью работ) в стилистике остальных картинок в портфолио. Картинка должна состоять из лого проекта и цветовой подложки круглой формы в стилистике цветовой гаммы проекта После эти картинки будут вставлятся, в портфолио, ...Завершен5 лет назад
- $25
Группы посвящены эвакуации автомобилей Есть PSD обновленного дизайна сайта - его могу дать как основу для создания дизайна Сначала делаем шапку VK (3 варианта на выбор) после этого ресайзим ее для FB БСЗавершен5 лет назад
Нужно нарисовать баннер примерно как данный. https://im0-tub-ru.yandex.net/i?id=339dddcb1614158e2818594dd430830b-l&n=13 https://advancets.org/upload/userfiles/images/bd686de2b959ac9d53b29065ae0ff832.png https://smmx.ru/wp-content/uploads/5-39.pngЗавершен5 лет назад
Здравствуйте, нужно сделать банер в подобной стилистике, либо предложить свой подобный вариант (картинка прикреплена снизу) ПРОСИМ указать цену в рублях, свой скайп, время реализации А также после разработки подогнать под такие размеры: Билборд 750 x 100150 КБ Двойной билборд 750 x 200150 КБ Тройной билборд 750 x 300150 КБ Вертикальный ...Завершен5 лет назад
- $30
для сайта рекламно-производственной компании баннеры на тему "дизайн и проектирование" и монтаж и сервис"Завершен5 лет назад
Я веду несколько аккаунтов в интсаграме. Мне необходимо разработать универсальные шаблоны для наполнения их картинками и текстами в psd формате для фотошопа. Шаблоны нужны для актуальных историй и также плашки на фото в ленте, на ...Баннеры18 заявокЗакрыт5 лет назад