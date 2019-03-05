Сделать три превьюшки работ

вот портфолио: https://www.red-carlos.com/#works

Необходимо сделать 3 картинки (превью работ) в стилистике остальных картинок в портфолио.

Картинка должна состоять из лого проекта и цветовой подложки круглой формы в стилистике цветовой гаммы проекта

После эти картинки будут вставлятся, в портфолио, к картинке будет добавляться тень и рамочка с помощью css. От вас - только 3 картинки. Взять лого проекта и наложить на круглый фон.

Примеры картинок, которые уже есть:

https://www.red-carlos.com/img/works/voxua.png

https://www.red-carlos.com/img/works/handle.png