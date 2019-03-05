Баннер для ютуба

$5
БаннерыЗавершен1 заявка114 просмотров
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нужен баннер для ютуба

размеры скину

ТЗ и прочее на основе моего сайта

5 лет назад
bahtiyar
Бахтияр 
37 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
alexeybychkov
38 летБеларусь
10 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
5 лет назад
$5
1 день
WMZ
Алексей как всегда сделал все очень быстро и супер качественно.
Приятный заказчик, и просто хороший человек, этот ваш Бахтияр :) Всем рекомендую к сотрудничеству! Спасибо! :)
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