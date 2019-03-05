Всего 100 креативов Тематика: Лидогенерация ( Привлечение клиентов из интернет в любой бизнес ) [b]Тз [/b] 1. Для одинаковых по смыслу запросов разработать дизайн креатива. ( тексты предоставлю в эксель таблице [u]всего их 20 [/u]) 2.[b]Требования к креативам:[/b] Сочная, яркая, ассоциативная с ...
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нужен баннер для ютуба
размеры скину
ТЗ и прочее на основе моего сайта
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