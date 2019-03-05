Нужен баннер для ВК.

Цель набор сотрудников в компанию.

Размещаться посты будут в группах типа "Работа Москва" через админов сообществ.

Логотип Ситимобил русскими буквами (прикрепил файл исходника)

На баннере желательно, что бы был изображен современный, разговаривающий по мобильному телефону парень+девочка (либо один парень) (приложил к письму что-то примерное)

текст такой:

 гибкий график работы;

 стабильный, высокий доход;

 работа в успешном молодом коллективе;

 работа в команде профессионалов, у которых есть, чему научиться.

либо:

 свободный график

 стабильный, высокий доход

 работа в успешном молодом коллективе

Внизу:

Откликайтесь на вакансию и становитесь частью команды

где -нибудь не особо приметно можно указать сайт http://citymobil.guru/

(стиль дизайна компании можно посмотреть на оф сайте и в оф группе вк ситимобил. может быть полезное что-то от туда возьмете для выполнения работы)