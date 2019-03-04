Создать или Нарисовать Баннер/Постер - Для Видеоигры - Шесть разрешений

Здравствуйте

Нужно создать постер игры, как на вложенном примере, это с нашего прошлого проекта.

1. Название игры

2. Классный шрифт

3. Прикольный фон

Некоторые картинки для фона скину, что могут пригодится при создании, но можно и лучше если нарисовать что-нибудь подходящее по тематику, пишите какой вариант рассматриваете, использовать наши скриншоты/картинки игры или нарисуете своё.

Нужны следующие разрешения:

616x353

467x181

460x215

461x181

231x87

460x215

Необходимо, чтобы название игры хорошо смотрелось и на самом мелком разрешении, как на примере, название на весь постер.

Жду Ваших предложений!