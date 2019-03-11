Нарисовать несколько баннеров для группы vk

БаннерыЗавершен4 заявки149 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно нарисовать аватарку для группы, главный пост-закреп и обложку для группы в VK. Прошу скидывать цену и срок. Подробности по работе в скайпе.

5 лет назад
strongman
Даниил 
43 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
Kristina_Gnetova
24 годаРоссия
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
$35
3 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
  • Похожие заказы

  • Сделать 2 картинки для постов в Инстаграм

    $8

    1) Сделать фото как в этом посте https://www.instagram.com/p/BuG05bmnJdM/ - только фото и подпись другая будет. Название шрифта определить самому. Исходников в psd нет. 2) Сделать фото как в этом посте https://www.instagram.com/p/BuWUYUtHb_X/ - только подпись другая.  Есть паттерн в ...

    Баннеры1 исполнитель
    Закрыт
    5 лет назад

  • Реклама в facebook

    Здравствуйте! Мне нужны три разных баннера (размером 1000Х1000) для рекламы на мобильном сайте в facebook по продаже bluetooth наушников. Необходимо показать на баннерах [b]очень положительные эмоции[/b] от использования этих наушников. Возможны следующие варианты баннеров: 1.    Девушка или молодой человек ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Разработать 2 баннера для сайта

    Для сайта застройщика нужно разработать два баннера (как для пк версии так и для мобильной версии). 1 в честь 8 марта 1 касательно скидок.  Сделать нужно сегодня в течение 3-4 часов

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • PRO MINE

    Здравствуйте. Мне необходимо создать похожую работу: [url=/users/-Remor-/portfolio/bannery-8/shapka-dlya-kanala-youtube-avatarka-youtube-2044011/]Пример работы[/url] он должен быт эпичным и крутым и с крутым шрифтом

    Баннеры9 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • PRO MINE

    Здравствуйте. Мне необходимо создать похожую работу: [url=/users/-Remor-/portfolio/bannery-8/shapka-dlya-kanala-youtube-avatarka-youtube-2044011/]Пример работы[/url] он должен быт эпичным и крутым и с крутым шрифтом

    Баннеры2 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Баннер для ВК

    Нужен баннер для ВК.  Цель набор сотрудников в компанию. Размещаться посты будут в группах типа "Работа Москва" через админов сообществ. Логотип Ситимобил русскими буквами (прикрепил файл исходника) На баннере желательно, что бы был изображен современный, разговаривающий по мобильному телефону парень+девочка ...

    Баннеры15 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Создать или Нарисовать Баннер/Постер - Для Видеоигры - Шесть разрешений

    Здравствуйте Нужно создать постер игры, как на вложенном примере, это с нашего прошлого проекта. 1. Название игры 2. Классный шрифт 3. Прикольный фон Некоторые картинки для фона скину, что могут пригодится при создании, но можно и лучше если нарисовать что-нибудь ...

    Баннеры22 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Баннер для ютуба

    $5

    нужен баннер для ютуба размеры скину ТЗ и прочее на основе моего сайта

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Сделать три превьюшки работ

    $5

    вот портфолио: https://www.red-carlos.com/#works Необходимо сделать 3 картинки (превью работ) в стилистике остальных картинок в портфолио. Картинка должна состоять из лого проекта и цветовой подложки круглой формы в стилистике цветовой гаммы проекта После эти картинки будут вставлятся, в портфолио, ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Шапка для VK и FB

    $25

    Группы посвящены эвакуации автомобилей Есть PSD обновленного дизайна сайта - его могу дать как основу для создания дизайна Сначала делаем шапку VK (3 варианта на выбор) после этого ресайзим ее для FB БС

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад