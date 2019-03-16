Реклама в facebook

Здравствуйте!

Мне нужны три разных баннера (размером 1000Х1000) для рекламы на мобильном сайте в

facebook по продаже bluetooth наушников. Необходимо показать на баннерах очень положительные эмоции от использования этих наушников.

Возможны следующие варианты баннеров:

1. Девушка или молодой человек деловых костюмах, а в ухе/ушах в зависимости от ракурса наушник(и)

2. Спортсмен(девушка, молодой человек) в спортзале или на беговой дорожке на улице также в

наушниках

3. Сотрудник коллцентра на рабочем месте или просто меломан.

Или возможны Ваши варианты.

Укажите, пожалуйста, стоимость работы и срок её выполнения.