Реклама в facebook

БаннерыЗавершен16 заявок234 просмотра
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Здравствуйте!

Мне нужны три разных баннера (размером 1000Х1000) для рекламы на мобильном сайте в

facebook по продаже bluetooth наушников. Необходимо показать на баннерах очень положительные эмоции от использования этих наушников.

Возможны следующие варианты баннеров:

1.    Девушка или молодой человек деловых костюмах, а в ухе/ушах в зависимости от ракурса наушник(и)

2.    Спортсмен(девушка, молодой человек) в спортзале или на беговой дорожке на улице также в

наушниках

3.    Сотрудник коллцентра на рабочем месте или просто меломан.

 

Или возможны Ваши варианты.

Укажите, пожалуйста, стоимость работы и срок её выполнения.

5 лет назад
guest_1551988907498
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
ZXTimon
37 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
19 дней назад
5 лет назад
$15
1 день
Рекомендую Дмитрия, как отличного исполнителя! Быстро принял заказ, терпеливо реагирует на всем правки и пожелания. Я заказывал у него рекламные баннеры в FB, получилось достаточно креативно и недорого!
Все прошло отлично! Интересная задача, быстрая оплата. Мои рекомендации.
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