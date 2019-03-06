Оформление каналов

БаннерыЗакрыт12 заявок193 просмотра
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Мне нужно:

1. Создать 5 баннеров

2. Сделать шапку для Twitch канала 

3. Сделать иконку (изображения профиля)

5 лет назад
ackikon
22 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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