Дизайн шапки YouTube канала

Здравствуйте!

Нужен дизайн шапки канала на YouTube.

Подробное описание задания я записал в видео: https://youtu.be/-VLuD2uY42U

Макет шапки, из руководства пользователя YouTube: https://bit.ly/2BaiRRE

В качестве фона используем фото моих ремонтов. Я подобрал самые популярные из них и сложил в одну папку: https://yadi.sk/d/VYQnTqRBUs-qhg

Файлы пронумерованы, чем меньше номер файла, тем более популярное это фото. Т.е. фото 1.jpg самое популярное, 2.jpg на втором месте и т.д.

Макет шапки из видео: https://ibb.co/Pg2zxnp

Мой инстаграм из видео: https://www.instagram.com/decoratis/

Мой канал: https://www.youtube.com/channel/UChDy-eeWC2uRXUXnZN0GaVA