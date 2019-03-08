Дизайн обложки ВК

Будет сверстан для рассылки по E-mail. Желательно нужен только psd. Но если есть задатки маркетолога, подойдут наброски в любом формате. Тематика: клининг Информацию брать с сайта: http://chisto-23.ru Цель - привлечение юридических лиц, переманить от конкурентов.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Нужна новая обложка для ВК состоящая из 5 слайдлов.
Сейчас обложка такая: https://vk.com/indexms
Что хотим видеть:
1. Общий слайд про нас: агентство интернет-маркетинга
2. Контекстная реклама Яндекс.Директ и Google Ads
3. Таргетированная реклама Вконтакте, Facebook/Instagram, myTarget
4. SEO-продвижение
5. Разработка сайтов: корпоративные, Landing Page, каталоги
Срок - 2 дня.
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