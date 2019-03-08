Дизайн обложки ВК

БаннерыЗакрыт9 заявок256 просмотров
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Добрый день!

Нужна новая обложка для ВК состоящая из 5 слайдлов.

Сейчас обложка такая: https://vk.com/indexms

Что хотим видеть:

1. Общий слайд про нас: агентство интернет-маркетинга 

2. Контекстная реклама Яндекс.Директ и Google Ads

3. Таргетированная реклама Вконтакте, Facebook/Instagram, myTarget

4. SEO-продвижение

5. Разработка сайтов: корпоративные, Landing Page, каталоги

Срок - 2 дня.

5 лет назад
Zody
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
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