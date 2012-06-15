Интегрировать верстку с UMI CMS

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка90 просмотров

Интегрировать верстку с движком UMI CMS в рамках текущей структуры сайта.

6 сверстанных страниц. Опыт работы с UMI CMS обязателен.

Бюджет 4000 рублей. Срок: 4 дня. Оплата по факту.

13 лет назад
dx37
41 год
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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