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Modx revo: подписка на эвент из визуал. календаря
Привет
есть эвенты которые будут организовываться ежедневно и на любые сроки в месяц. Как показ киносеанса 10 показов по 1му разу в день.
На такой эвент юзер может подписаться выбрав удобную дату с календаря. После подписки количество свободных мест на этот эвент убавляется на столько человек сколько данный юзер забил в форму подписки.
Те даты в календаре на которых свободных мест больше нет – становятся красными. Те даты на которые есть места – зеленые, а даты где нет эвентов вообще без фона.
Тв параметры скорее всего не получится.
На эвент есть документ/ресурс. Свойства начала и заканчивания периода эвентов можно задавать ТВ. А вот количество свободных мест на каждую дату лучше хранить где то в табличке – я предлогаю с помощью ditsformsaver.
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