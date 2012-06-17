Modx revo: подписка на эвент из визуал. календаря

Привет

есть эвенты которые будут организовываться ежедневно и на любые сроки в месяц. Как показ киносеанса 10 показов по 1му разу в день.

На такой эвент юзер может подписаться выбрав удобную дату с календаря. После подписки количество свободных мест на этот эвент убавляется на столько человек сколько данный юзер забил в форму подписки.

Те даты в календаре на которых свободных мест больше нет – становятся красными. Те даты на которые есть места – зеленые, а даты где нет эвентов вообще без фона.

Тв параметры скорее всего не получится.

На эвент есть документ/ресурс. Свойства начала и заканчивания периода эвентов можно задавать ТВ. А вот количество свободных мест на каждую дату лучше хранить где то в табличке – я предлогаю с помощью ditsformsaver.