Сделать изменения на сайте. Движок Wordpress.

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Закрыт6 заявок140 просмотров

Необходимо сделать изменения на сайте! Список изменений прилагается во вложенных. Пишите пожалуйста сразу сроки и цену!

WordPress
13 лет назад
dreameraboutstar
Алексей 
42 года
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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