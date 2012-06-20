Добавить сайдбары для разных категорий WordPress

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен2 заявки127 просмотров

На сайте используется правый и левый сайдбары. Нужно сделать так, чтобы в зависимости от категории можно было показывать разные сайдбары.

Например для категории 1 отображать сайдбар - правый 1 и левый 1, для категории 2 - сайдбар - правый 2 и левый 2 и т.д.

WordPress
13 лет назад
EleSha
Елена 
46 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

POLSKOY
34 года
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 лет назад
$30
1 день
Отличный исполнитель. Справился с поставленной задачей даже быстрее, чем ожидала. Необходимые правки также были внесены оперативно. Спасибо, Александр!
Было приятно работать с Еленой по этому проекту. Все необходимые для работы данные были моментально предоставлены, рабочие моменты оперативно обсуждались. С оплатой проблем также не возникло. Рекомендую Елену, как честного и порядочного заказчика.

Заявки фрилансеров

POLSKOY
34 года
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 лет назад

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