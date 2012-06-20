Добавить сайдбары для разных категорий WordPress

На сайте используется правый и левый сайдбары. Нужно сделать так, чтобы в зависимости от категории можно было показывать разные сайдбары.

Например для категории 1 отображать сайдбар - правый 1 и левый 1, для категории 2 - сайдбар - правый 2 и левый 2 и т.д.