Доработка сайта + админка VAMSHOP

Суть задачи.

1) При заполнении размеров ковров, размеры типа 60x100 были интерпритированы парсером как размеры больше чем размеры типа 100х200

(видимо из за идущей первой 6). Поэтому необходимо пересобрать таблицу products_options_values, маленькие размеры закинуть в начало таблицы, products_options_values_id должны остаться теми же иначе собьются все размеры товаров (они не auto_increment). Есть ещё вариант переделать вывод данных значений в файле ../includes/modules/product_listing.php , метка ---Metko begin--- но так получится не совсем правильно.

2) Необходимо сделать сортировку данных товаров по размерам, вывод товаров формируется в файле ./includes/modules/product_listing.php.

так же уже есть готовые сортировки по имени по цене, так что можно сделать аналогично.

3) У раздела например http://akvarel.saitof.ru/pan-pa.html сортировки подключаются правильно а например у http://akvarel.saitof.ru/mancini.html они не поключаются, необходимо разобраться почему, скорее всего это связано с подключаемыми шаблонами вывада товара, тобиш гдето подключается templates/akvarel/modules/product_listing/ а гдето templates/akvarel/modules/category_listing/ это настраивается в админке но там вроде нормально, определяется это в файле default.php

Вообщем нужно понять где че не так включено или выключено.

4) В админке в спецификации товаров есть фильтры, там забиты составы но они забиты не все необходимо туда добавить недостающие составы товаров (сформировать все уникальные составы и добавить) Соответствие товаров этим составам уже прописаны , так что нужно добавить (хоть руками) недостающие фильтры их немного до 10 штук.

5) ну и в оформлении заказа сделать вёрстку как у них если надо.