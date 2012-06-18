Доработки на сайте (на Битрикс)

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка95 просмотров

Сайт дам в личку, сайт сейчас заканчивают нам делать, хотим найти специалиста, который бы доделывал доработки по сайту далее по нашим пожеланиям.

В данный момент необходимо сделать - календарь в разделе корпоративного блога компании. Сложность полагаю в том, что в некоторой степени нужно переверстывать макеты. Жду от вас бюджет по этому проекту, и 100 % гарантия его выполнения, чтобы найти человека и на последующие доработки.

Обязателен опыт работы с Битриксом ранее.

13 лет назад
trend
42 года
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
82 отзыва(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров