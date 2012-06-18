Суть задачи. 1) При заполнении размеров ковров, размеры типа 60x100 были интерпритированы парсером как размеры больше чем размеры типа 100х200 (видимо из за идущей первой 6). Поэтому необходимо пересобрать таблицу products_options_values, маленькие размеры ...
Доработки на сайте (на Битрикс)
Сайт дам в личку, сайт сейчас заканчивают нам делать, хотим найти специалиста, который бы доделывал доработки по сайту далее по нашим пожеланиям.
В данный момент необходимо сделать - календарь в разделе корпоративного блога компании. Сложность полагаю в том, что в некоторой степени нужно переверстывать макеты. Жду от вас бюджет по этому проекту, и 100 % гарантия его выполнения, чтобы найти человека и на последующие доработки.
Обязателен опыт работы с Битриксом ранее.
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