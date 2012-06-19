Нужно сделать простенький шаблон для вордпрес. Это будет не блог а сайт. Сайт покер-клуба - есть логотип, который будет служить шапкой сайта и все верстку нужно сделать в цветах этого логотипа.
Доработки Simpla CMS
Добрый день.
Сайт на симпла, и требует некоторых доработок, таких как:
Добавить фильтр по цене
Вывод одновременно 2-х валют
вывод товаров в 2 колонки.
Жду конкретные предложения по срокам с ценами. Спасибо
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