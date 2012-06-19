Доработки Simpla CMS

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт3 заявки95 просмотров

Добрый день.

Сайт на симпла, и требует некоторых доработок, таких как:

Добавить фильтр по цене

Вывод одновременно 2-х валют

вывод товаров в 2 колонки.

Жду конкретные предложения по срокам с ценами. Спасибо

13 лет назад
icwinner
Anton Tymchuk 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров