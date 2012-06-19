Шаблон для вордпресс

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт5 заявок111 просмотров

Нужно сделать простенький шаблон для вордпрес. Это будет не блог а сайт. Сайт покер-клуба - есть логотип, который будет служить шапкой сайта и все верстку нужно сделать в цветах этого логотипа.

WordPress
13 лет назад
rewa
45 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

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