Компонент Джумла требует ionCube PHP Loader

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен6 заявок183 просмотра

Здравствуйте.

При переносе сайта на джумле 1.0 на хостинг возникла следующая проблема: компонент com_newsgrabberjc.pro требует установленного ionCube PHP Loader

Установила по инструкции, но ошибка все равно отображается.

Хостер мастерхост.

Нужно исправить ошибку чтобы сайт работал.

Оплата сразу.

Спасибо.

JoomlaPHP
13 лет назад
Rina83
Рина 
42 года
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

dreamhost
Алексей 
49 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад
$10
1 день
Очень довольна сотрудничеством с Алексеем! Моментально разобрался в ситуации и решил проблему. Будм сотрудничать и в будущем
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dreamhost
Алексей 
49 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад