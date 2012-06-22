Перенос сайта з одного хостинга на другой

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен5 заявок191 просмотр

Нужно перенести сайт на WebAsyst шоп скрипт з одного хостинга на другой. Я почти все сделал, файлы все перенесены, нужно создать базу, импортнуть и настроить что б все работало на новом хостинге (причем на сервис домене!)

Исполнитель должен знать шоп-скрипт, ну и .htacces уметь править, ибо ссылки ни одна не работают, кидает на оригинальный сайт.

Сайт http://ilma.su.swteh.ru/

Webasyst
13 лет назад
uzer
37 лет
17 лет в сервисе
Был
13 часов назад

Выбранный исполнитель

sitekeys
Дмитрий 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
47 отзывов
13 лет назад
$5
1 день
Понял все с полуслова, все сделал качественно и очень оперативно!
Доволен сотрудничеством, четкое задание, своевременная оплата С удовольствием поработаю еще!

Заявки фрилансеров

sitekeys
Дмитрий 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
47 отзывов
13 лет назад