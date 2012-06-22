2 задачи: 1. Нужно добавить возможность указания уникальных метатегов Title и Description для категорий Wordpress. Для каждой категории свои отдельные данные. При этом сайт должен нормально обновляться, чтобы не слетали внесенные ...
Перенос сайта з одного хостинга на другой
Нужно перенести сайт на WebAsyst шоп скрипт з одного хостинга на другой. Я почти все сделал, файлы все перенесены, нужно создать базу, импортнуть и настроить что б все работало на новом хостинге (причем на сервис домене!)
Исполнитель должен знать шоп-скрипт, ну и .htacces уметь править, ибо ссылки ни одна не работают, кидает на оригинальный сайт.
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