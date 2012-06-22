Перенос сайта з одного хостинга на другой

Нужно перенести сайт на WebAsyst шоп скрипт з одного хостинга на другой. Я почти все сделал, файлы все перенесены, нужно создать базу, импортнуть и настроить что б все работало на новом хостинге (причем на сервис домене!)

Исполнитель должен знать шоп-скрипт, ну и .htacces уметь править, ибо ссылки ни одна не работают, кидает на оригинальный сайт.

Сайт http://ilma.su.swteh.ru/