2 задачи: 1. Нужно добавить возможность указания уникальных метатегов Title и Description для категорий Wordpress. Для каждой категории свои отдельные данные. При этом сайт должен нормально обновляться, чтобы не слетали внесенные ...
Установка модуля на Opencart
Уважаемые фрилансеры, необходимо установить уже купленный модуль SimonFilters на Opencart.
Жду Ваших предложений.
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