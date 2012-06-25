Установка модуля на Opencart

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен1 заявка123 просмотра

Уважаемые фрилансеры, необходимо установить уже купленный модуль SimonFilters на Opencart.

Жду Ваших предложений.

Opencart
13 лет назад
bogdan_s
39 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

kinglance
Дима 
33 года
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
6 отзывов(-1)
13 лет назад
$30
1 день
Отличный исполнитель. Задание выполнено быстро. Чувствуется высокий профессиональный уровень, так как результат превысил ожидания. Рекомендую!
Очень положительный заказчик

Заявки фрилансеров

kinglance
Дима 
33 года
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
6 отзывов(-1)
13 лет назад