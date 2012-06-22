CRM система.

$2500
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт13 заявок219 просмотров

Нужна небольшая web-системка для учета работы копирайтеров. Суть в автоматизации процесса коммуникации с удаленными копирайтерами.

Функционал:

Регистрация копирайтеров

Получение задания

Сделал задание - нажал "отправить на проверку"

Алмин проверяет текст, либо принимает, либо отправляет на доработку с комментариями.

у каждого копирайтера есть цена,система автоматически считает баланс, начисляет деньги.

при проверке статей система автоматически проверяет уникальность текста.

подобный функционал реализован на etxt.ru, только нам нужен похожий сервис только под себя.

13 лет назад
Oleg_Piter
Олег 
46 лет
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров