Настроить установленный Drupal

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт4 заявки138 просмотров

Необходимо настроить Commerce, Taxonomy Menu+ DHTML Menu, Nivo slider

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Drupal
13 лет назад
web-tds
40 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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yevhen
37 лет
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Был
3 дня назад
13 лет назад
$50
2 дня

Заявки фрилансеров

yevhen
37 лет
14 лет в сервисе
Был
3 дня назад
13 лет назад